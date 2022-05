TARANTO – Dopo il ds Dionisio, anche Nello Di Costanzo potrebbe lasciare Brindisi per approdare al Taranto. In vista della prossima conferenza stampa (prevista oggi alle 17.30) in casa rossoblù non ci sarà mister Laterza, cercato dal Monopoli e pertanto la società presieduta da Massimo Giove, in vista del prossimo campionato di Serie C, avrebbe intenzione di riproporre quella stessa coppia che tanto bene ha fatto nel girone H di Serie D coi messapici: risultati e classifica alla mano, nelle ultime trenta partite il Brindisi rientrerebbe pienamente in zona playoff. Intesa vicina.