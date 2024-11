Giunta Barletta, si insediano i nuovi assessori

BARLETTA – Nuovo, accesissimo consiglio comunale a Barletta, che si apre con l’insediamento ufficiale della nuova Giunta Cannito. L’ingresso di Nicola Salvemini in qualità di vicesindaco e con le deleghe della revocata Valentina Scazzeri, tra cui quella alla Polizia Locale, aiuta il primo cittadino a rimodulare la sua maggioranza, con il supporto consiliare di Luigi Dimonte come diciassettesimo componente del suo blocco. Giuseppe Dileo, invece, cede la carica di vicesindaco ma mantiene le deleghe precedenti.

In Giunta anche Anna Maria Riefolo, che torna a gestire la delega all’ambiente al posto di Giuseppe D’Alba, mentre l’ingresso di Vincenza Dimaggio completa la squadra tecnica dopo le dimissioni per motivi personali di Anna Maria Scommegna, della quale eredita le deleghe. Non mancano le polemiche sulle decisioni di Cannito.

