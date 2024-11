Consiglio comunale Barletta, non passa il bilancio consolidato

BARLETTA – Per la seconda volta consecutiva, il consiglio comunale di Barletta non riesce ad approvare il bilancio consolidato 2023. Nonostante l’approdo in maggioranza di Luigi Dimonte dal gruppo di Puglia Popolare, scelta che è valsa un posto in Giunta con il vicesindaco Nicola Salvemini, l’assenza di Riccardo Memeo di Fratelli d’Italia ha stoppato a 16 i voti favorevoli al provvedimento.

Le fratture con l’opposizione e interne alla stessa maggioranza lasciano strascichi importanti, con Cannito che può contare sul numero minimo per tenere in piedi il mandato. La richiesta del centrosinistra si fa insistente e non passa più dalla Giunta tecnica. Il futuro resta incerto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author