Giugliano, il ds Fracchiolla: “Gara condizionata da un errore dell’arbitro”

Brusca battuta d’arresto per il Giugliano. Al ‘De Cristofaro’, infatti, il Monopoli batte i campani, in inferiorità numerica dal primo tempo per l’espulsione di De Paoli. Proprio sulla doppia ammonizione dell’attaccante gialloblu si sono concentrate le parole del direttore sportivo del Giugliano Domenico Fracchiolla: “Il nostro percorso riguarda più stagioni. Abbiamo iniziato in modo importante ma come tutte le squadre che devono crescere, un calo è fisiologico. Non pensavamo ad un calo del genere ma la squadra è ancora decima. Non parlo quasi mai degli arbitri ma di solito ci azzecco. Nonostante le nostre difficoltà, credo che la gara sia stata condizionata da un errore tecnico dell’arbitro. È difficile giudicare un contatto a velocità normale ma il direttore di gara avrebbe dovuto lasciar proseguire e non dare il secondo giallo. Il Monopoli è una squadra importante ma così diventa difficile. Non voglio spostare l’obiettivo dalle difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo. Ci dobbiamo assumere tutti le responsabilità, io in primis”.

Il ds ha poi analizzato il percorso della sua squadra: “Abbiamo ringiovanito la squadra, costruendo una rosa che possa dare dei risultati nel tempo. La proprietà lo sa, vedo il bicchiere mezzo pieno perché con un percorso così la negatività non porta da nessuna parte. Stimo molto i nostri tifosi, sono molto legati alla squadra e conoscono il nostro percorso. I paragoni con lo scorso anno mi urtano un po’. La squadra della scorsa stagione era costruita per un risultato e, a mio avviso, fare un giro sulla giostra dei playoff e poi creare difficoltà alle casse societarie credo che sia un traguardo effimero. Quest’anno abbiamo effettuato un mercato sostenibile per il futuro del club. Questa squadra ha dei valori, dobbiamo tirar fuori ciò che abbiamo dimostrato”.

