Giugliano, Bertotto: “Orgoglioso di allenare questo gruppo”

Il successo contro il Taranto corona una prima parte di stagione sorprendente per il Giugliano. Trenta i punti ottenuti dai campani in venti partite: un bottino degno di nota che evidenzia l’ottimo lavoro svolto dalla società gialloblu. Queste le parole di Valerio Bertotto, tecnico dei gialloblu, dopo il match contro gli ionici: “È stata una partita vera, contro una squadra che voleva dimostrare di essere viva. Complimenti al Taranto, so che la situazione in cui versano non è facile ma faccio un plauso alla mia squadra. Abbiamo fatto 30 punti prima di Natale, è un grande successo ed un traguardo meritato attraverso il lavoro e il sacrificio. Giocare a porte chiuse non è calcio. Sono molto orgoglioso, siamo cambiati tanto rispetto ad ottobre dello scorso anno. Non è scontato essere una realtà, le ambizioni personali ci sono sempre ma bisogna ricondurre il tutto ad una consapevolezza di chi sei e dove ti trovi. Solo così si riescono ad ottenere dei risultati e si riesce a crescere. Sono orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi che si affacciano per la prima volta a questa categoria ma siamo il Giugliano”.

