Serie C/C, Taranto-Giugliano 0-2: la sintesi del match

TARANTO – E’ notte fonda per il Taranto, con il Giugliano arriva la sesta sconfitta consecutiva in un campionato ormai compromesso, ma soprattutto con un futuro molto incerto. Ultima gara allo Iacovone che sarà demolito dopo 38 anni per la costruzione del nuovo stadio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author