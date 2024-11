Giornata contro la violenza sulle donne, 90 sedie rosse a Barletta

BARLETTA – Novanta sedie rosse in piazza Aldo Moro per ricordare le vittime di femminicidio. Posto Occupato è l’iniziativa di Barletta per la giornata contro la violenza sulle donne, con l’organizzazione dell’Osservatorio Giulia e Rossella e dell’amministrazione comunale. Un monito per donne e uomini affinché si superi una piaga sociale ormai diventata un’autentica minaccia. Menzione particolare per Vincenza Angrisano, la 42enne di origine barlettana assassinata da suo marito ad Andria. La sedia rossa col suo nome tra quelle di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano. Fondamentale la presenza delle scuole, un segnale importante delle nuove generazioni.

Non lo giustificare, 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒆. Chiama il 𝟏𝟓𝟐𝟐 ☎️

