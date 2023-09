Gioia del Colle, Festa Tricolore con Fitto e Gemmato

GIOIA DEL COLLE – Giovani e politica. Punta su questo la due giorni della Festa Tricolore di Gioia del Colle, nel Barese organizzata dalla sezione cittadina di Fratelli d’Italia. Nelle scorse ore il primo appuntamento alla presenza del ministro agli Affari Europei, Raffaele Fitto che ha tenuto un lungo confronto con il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. Tra i temi analizzati, le prospettive sul futuro di questo governo specialmente dopo l’appuntamento del premier Giorgia Meloni in India per il G20 quando si tornerà ufficialmente tra gli scranni di Montecitorio e di palazzo Chigi per preparare la nuova finanziaria che – assicurano i due delegati del governo – sarà approvata entro l’anno. L’appuntamento a Gioia del Colle è servito anche a fare il punto sui primi dieci mesi di governo, un governo che – garantiscono – durerà per tutto il mandato elettivo.

