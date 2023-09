Bari, Torre a Mare in musica con il premio Rota

BARI – Fine settimana all’insegna di un grande maestro della musica. A Torre a Mare quinta edizione del “Premio Rota”, la manifestazione – tributo dedicato a un grande musicista, fondatore del Conservatorio Niccolò Piccinni, che per oltre trent’anni ha soggiornato proprio nel quartiere a Sud del capoluogo pugliese eleggendo la marina a suo buen retiro. Il primo dei riconoscimenti di questa edizione 2023 è andato a Teho Teardo, friulano di nascita, compositore, musicista multiforme, già vincitore di un David di Donatello per le musiche del “Divo” di Paolo Sorrentino, animato lungo tutta la sua carriera da grande curiosità nonché autore di trentatré originalissime colonne sonore per il cinema italiano di ultima generazione.

