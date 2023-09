Turi, nel borgo antico trònere, percoche e faldacchea

TURI – Dopo l’avvio dei festeggiamenti nella Chiesa della Madonna della Grazia, entra nel vivo la “Festa del Borgo Antico e Sagra delle Delizie turesi: trònere, percoche e faldacchea” che chiude ufficialmente la stagione estiva turese con l’apertura degli stand di degustazione e per i più piccoli divertimento assicurato con artisti di strada e mascotte. Nel percorso del Borgo Antico di Turi tra i vari stand tutte le delizie turesi: i trònere, saporitissime brasciole di carne, le prelibate percoche e l’esclusiva faldacchea, dolce di mandorla dal cuore di pan di spagna dal gusto eccellente e raffinato. La festa si concretizza in un itinerario multisensoriale che valorizza l’intero borgo con un piccolo mercatino dell’artigianato, una mostra di fotografia e arte pittorica e una mostra della civiltà contadina. Disponibile un tour guidato del centro storico tra monumenti, storia e tradizioni a cura dell’Associazione il Viandante. La kermesse gastronomica continua anche questa sera lo spettacolo di “Enzo & Sal Ciro Giustiniani” di Made in Sud e il dj set di Santibyron.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp