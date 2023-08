Giochi: M5S, ‘I finanziamenti restino a Taranto’

Nel silenzio assoluto ferragostano della restante parte dei parlamentari ionici di centrodestra, che pur si dicono “innamorati” della propria terra, ci sembra quasi assurdo dover essere costretti a intervenire su una questione che, evidentemente, era già assodata: i 150 mln di euro destinati alla città di Taranto, per la preparazione dei Giochi del Mediterraneo, attraverso la costruzione o ristrutturazione e recupero di adeguate infrastrutture sportive, rappresentano un congruo polmone di occorrenti finanziamenti stanziati dal Governo Conte II, necessari al nostro territorio che, finalmente, potrà contare su una ulteriore e concreta occasione di crescita e di potenzialità future”. Lo scrive in una nota Francesco Nevoli, coordinatore provinciale M5S Taranto.

“Ed è opportuno, oggi, alla vigilia di questo caldo ferragosto politico, ribadire un punto fermo sulla questione, alla luce di una inaspettata e certamente inopportuna proposta, avanzata nelle ultime ore dall’on. Mauro D’Attis di Forza Italia, che non esclude che si possa prendere in esame di realizzare lo Stadio del Nuoto a Brindisi, anziché a Taranto, recuperando l’ex piscina olimpionica, letteralmente abbandonata da più di 40 anni”, continua Nevoli.

”Tale idea alternativa che, a tutti gli effetti, non ha ragione di esistere, ci sembra a dir poco fuori luogo. Se volessimo invece approfondire minimamente la proposta da un punto di vista politico, non sarebbe difficile intravedere un palese e finanche goffo tentativo di dirottare altrove i fondi destinati alla nostra città e ai servizi che potrà offrire in futuro alle attuali e prossime generazioni di tarantini! È il momento di avviare la fase in cui i progetti devono trasformarsi in cantieri (24 mln destinati allo Stadio del Nuoto), non quello di dedicarsi a fantasiose ipotesi, appartenenti a chi, seguendo le orme del Governo Meloni e del Ministro Fitto, vorrebbe boicottare il grande evento in oggetto, in grado di regalare una irripetibile vetrina internazionale alla nostra città”, prosegue Nevoli.

”Dobbiamo rimanere uniti ed agguerriti, per difendere ciò che legittimamente ci appartiene, da chi non solo non si cura di farlo, prevenendo l’ennesimo scippo ai tarantini, ma marcia addirittura contro per favorire una politica nazionale che, almeno finora, non ha dimostrato di avere a cuore le sorti di questa terra”, conclude Francesco Nevoli, coordinatore provinciale M5S Taranto.

