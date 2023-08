Giochi: Ferrarese smentisce il sindaco Melucci

Continua il botta e risposta tra Massimo Ferrarese, commissario nominato dal Governo per i Giochi del Mediterraneo, e Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto. Dopo la stoccata del primo cittadino jonico (“quando Ferrarese ha finito con le passerelle potremo parlare seriamente dei Giochi”) che chiede un confronto “serio” a Palazzo di Città, arriva la risposta dello stesso Ferrarese. Il commissario ha fatto sapere che lo scorso 11 agosto ha inviato una PEC al Comune di Taranto per richiedere alcuni documenti. Melucci, invece, sostiene di non aver mai ricevuto richieste formali.

