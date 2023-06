Giochi, Ferrarese: “indispensabile conoscere lo stato dei progetti”

TARANTO – Il Commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha ufficialmente chiesto al Comitato organizzatore, di conoscere quanto prima lo stato dei progetti relativi agli impianti che ospiteranno la manifestazione internazionale nel 2026.

In un passaggio della comunicazione ufficiale dello scorso 22 giugno, si legge testualmente: “Si ha necessità di acquisire, le schede progetto, le stime dei costi ed i cronoprogrammi attuativi di tutto gli interventi già approvati, nonché la rendicontazione delle risorse impiegate sono alla data odierna per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Questa documentazione, risulta essenziale per la prosecuzione dei compiti affidati al Commissario straordinario, sicché il riscontro alle reiterate richieste, rivolte al Comitato, risulta non più procrastinabile”

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp