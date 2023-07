Giochi del Mediterraneo, fumata nera dal vertice romano

Roma – Il chiarimento dal vertice romano tra Governo, commissario e Coni da una parte, Comune di Taranto e Regione dall’altra non è arrivato. Restano ancora le distanze. Il sindaco della città ionica, visibilmente contrariato, lascia il ministero dello sport senza rilasciare dichiarazioni. Del resto gli ultimi dieci giorni hanno visto distanti il sindaco Melucci e il commissario Ferrarese. Lo stesso Presidente del Coni Malagò ha sollecitato il comitato a una maggiore collaborazione. Non sono solo i rapporti personali a essere presi in esame, ma anche e soprattutto la revisione degli interventi relativi alle nuove infrastrutture, come si riconfigura il master plan e, infine, quando arriveranno le risorse, ovvero i 150 milioni deliberati già a marzo 2022

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp