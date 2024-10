Giochi del Mediterraneo: ecco le aziende in corsa per il nuovo Iacovone e PalaRicciardi

La corsa contro il tempo per la realizzazione del nuovo stadio Erasmo Iacovone e del PalaRicciardi, in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo a Taranto, entra nel vivo. Sono sei le importanti realtà edilizie che hanno presentato la propria candidatura per aggiudicarsi questo ambizioso progetto:

Consorzio ITM (Salerno)

Matarrese SPA (Bari)

CN Costruzioni Generali SPA (Modugno – Ba)

Ferraro SPA (Roma)

Consorzio Stabile Build scarl. (Roma)

Consorzio Stabile Artemide (Roma)

Entro una settimana, la commissione giudicatrice sarà chiamata a esprimersi, selezionando il soggetto più idoneo a realizzare questo importante intervento che riguarda gli impianti sportivi del nuovo stadio Erasmo Iacovone e del PalaRicciardi.

