Confartigianato Taranto: “Basta abusivismo, tuteliamo legalità”

TARANTO – Gli interventi di contrasto all’abusivismo realizzati negli ultimi mesi rappresentano un segnale concreto a favore della legalità e della tutela delle imprese regolari. A sottolinearlo è Confartigianato Taranto, da anni in prima linea nella lotta alle attività irregolari che minacciano sicurezza, salute e competitività nel settore artigiano.

L’associazione denuncia una crescita allarmante del fenomeno in diversi comparti: autoriparazione, acconciatura, estetica, impiantistica, edilizia, falegnameria, alimentare e trasporti. “L’abusivismo – spiegano – danneggia le imprese oneste, altera il mercato e comporta gravi rischi per i consumatori, che si affidano a operatori privi di garanzie e certificazioni”.

Per intensificare il contrasto, Confartigianato ha attivato uno sportello digitale per segnalare attività abusive all’indirizzo stopabusivismo@confartigianato.ta.it. Le segnalazioni possono essere anonime e saranno trasmesse alle autorità competenti. “È uno strumento semplice ma efficace – afferma l’associazione – per riportare legalità nel territorio e proteggere chi lavora nel rispetto delle regole”.

L’appello è rivolto a cittadini, operatori e istituzioni, chiamati a fare rete per arginare un fenomeno che mina l’intero sistema economico locale. “Solo con la collaborazione di tutti – conclude Confartigianato – si può difendere il valore della professionalità e garantire servizi sicuri e di qualità”.

