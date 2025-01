Giochi del Mediterraneo: appello per incentivi ai voli dall’Arlotta

Il Comitato Pro Aeroporto di Taranto-Grottaglie torna a sollecitare le istituzioni locali e regionali sull’importanza di garantire un supporto economico alle compagnie aeree per l’attivazione di voli passeggeri dall’aeroporto “Marcello Arlotta”.

Con una comunicazione ufficiale, indirizzata al commissario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Comitato ribadisce la necessità di pubblicare un bando di co-marketing da 25 milioni di euro per incentivare le compagnie aeree ad operare sullo scalo ionico, in vista dell’evento sportivo del 2026.

“Il nostro aeroporto nazionale ha già beneficiato di ingenti investimenti pubblici, come l’ammodernamento del terminal passeggeri, ma al momento i voli di linea rimangono inesistenti. Questo rappresenta una grave responsabilità della Regione Puglia e del gestore Aeroporti di Puglia”, si legge nella nota.

Il Comitato sottolinea come l’assenza di traffico passeggeri rappresenti un danno erariale e una mancata opportunità per lo sviluppo del territorio ionico, che potrebbe invece beneficiare della mobilità aerea, specialmente in occasione dei Giochi del Mediterraneo.

Secondo il Comitato, l’aeroporto di Grottaglie dovrebbe essere considerato il principale hub per gli eventi del 2026, raccogliendo atleti e visitatori con collegamenti dedicati verso Taranto, la Basilicata e il nord della Calabria. “Il commissario Ferrarese ha il dovere di garantire la massima accessibilità al territorio, sfruttando infrastrutture già disponibili, come accaduto per l’Aeroporto del Salento a Brindisi”.

Il Comitato chiede un incontro urgente con le istituzioni per discutere e finalizzare la proposta, ritenuta coerente con gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato e strategica per lo sviluppo economico dell’area ionica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author