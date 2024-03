Giochi 2026, entro fine aprile progetto stadio del nuoto

“Ottenuti i pareri favorevoli per il progetto di fattibilità tecnica ed economica da tutti gli enti coinvolti: entro la fine del prossimo mese di aprile le società e i professionisti incaricati consegneranno il progetto definitivo da porre, subito dopo, a base della gara lavori per l’appalto integrato, in modo da rendere l’impianto funzionale e fruibile entro la data stabilita dei Giochi del Mediterraneo”.

Lo rende noto il Comune di Taranto riferendosi all’iter per la realizzazione di uno degli impianti che saranno utilizzati per la manifestazione internazionale del 2026. “La tabella di marcia – si aggiunge – proseguirà con la sottoscrizione da parte del sindaco Rinaldo Melucci del verbale conclusivo della conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’opera consisterà nella realizzazione di due piscine, una coperta ed una scoperta, delle dimensioni rispettivamente di 50×21 mq. e 50x 25 mq, nell’area limitrofa all’ex compendio storico Torre D’Ayala. Le nuove strutture potranno contare anche sulla sistemazione delle loro aree esterne, per 36 milioni e, 900mila euro”.

Intanto, il Comune riferisce che “a breve ci sarà la consegna del campo di atletica Valente”. “L’amministrazione comunale, grazie al lavoro sinergico – commenta Melucci – tra direzioni, tecnici, commissario e tutti gli enti coinvolti, va avanti con successo ed efficacia, portando a casa risultati positivi su tutti gli impianti previsti per questa grande manifestazione di cui continuiamo a essere orgogliosi”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author