Ginosa, tentato omicidio in piazza: arrestato 40enne

I Carabinieri di Ginosa hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne di nazionalità romena, residente da tempo in città, con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un 43enne marocchino, anch’egli residente a Ginosa. L’episodio è avvenuto nella centrale piazza del comune jonico.

Durante un servizio di pattugliamento, i Carabinieri hanno sorpreso il romeno mentre colpiva con calci e pugni l’uomo di origine nordafricana, che giaceva a terra. I militari sono immediatamente intervenuti per bloccare l’aggressore e, viste le gravi condizioni dell’aggredito, che era in stato di semi coscienza e perdeva copiosamente sangue dal volto, hanno chiamato il 118. I soccorritori, giunti prontamente sul posto, hanno trasportato il ferito all’ospedale di Castellaneta, dove è stato ricoverato in gravi condizioni con prognosi riservata.

Alla luce delle lesioni riportate dalla vittima e della violenza dell’aggressione, di cui sono in corso gli accertamenti sulle cause, il romeno è stato arrestato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Taranto.

