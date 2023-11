Gianfranco Viesti a Carovigno per presentare i suoi libri

Durante la tavola rotonda sul tema “Le sfide della prossimità e dell’uguaglianza”, saranno presentati i due libri del professor Gianfranco Viesti: “Riuscirà il PR a rilanciare l’Italia?” e “Contro la secessione dei ricchi”.

Con l’autore discuteranno Giuseppe Marchionna (sindaco di Brindisi), Mauro D’Attis (membro della Camera dei Deputati FI), Claudio Stefanazzi (membro della Camera dei Deputati PD). L’evento sarà introdotto e moderato da Gianluca Budano (welfare manager pubblico, giornalista e pesidente ACLI Provinciale di Brindisi). Saluteranno i presenti Massimo Lanzillotti, sindaco di Carovigno, e Michele Lanzillotti, presidente della Acli di Carovigno.

L’evento si terrà al Castello Dentice di Frasso di Carovigno a partire dalle 18.30: ingresso libero. Patrocinio del Comune di Carovigno e della presidenza delle ACLI provinciali di Brindisi e Carovigno.

”Le ACLI interrogano i decisori politici, a partire dai testi del Prof. VIESTI, sui temi della prossimità e dell’uguaglianza, necessarie premesse per realizzare gli obiettivi prioritari del PNRR. Non c’è denari spesi bene, se non è chiaro l’orizzonte dell’impatto sulla comunità”, ha detto Gianluca Budano, presidente delle ACLI Provinciali di Brindisi

