GdF Taranto: Marco Salvatore Tannoia nuovo comandante Nucleo Economico

Da lunedì 16 ottobre, il tenente colonnello Marco Salvatore Tannoia è il nuovo il comando del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto.

Proviene da Potenza, dove ha ricoperto il ruolo di comandante del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata, rendendosi protagonista di importanti operazioni finalizzate al contrasto del narcotraffico e dei patrimoni illeciti.

Con alle spalle una carriera quasi trentennale, Marco Salvatore Tannoia ha assunto incarichi prestigiosi sul territorio nazionale.

Dal 1996 al 2001 ha prestato servizio come sottotenente nel Gruppo Operativo Antidroga di Palermo, distinguendosi in complesse indagini orientate alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Lasciata la Sicilia, ha operato in Toscana per 7 anni: dapprima nel Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, poi come Comandante della 2a Compagnia di Livorno.

Nel 2008 è stato impiegato nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano partecipando attivamente a operazioni in materia di reati finanziari/bancari e tutela del risparmio. Nel 2014 è stato trasferito a Bari per reggere il comando del Gruppo Pronto Impiego, poi come Capo Ufficio Operazioni del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. A Potenza dal 2020, ha comandato il Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.

Laureato in giurisprudenza nel 1992, Marco Salvatore Tannoia ha conseguito quattro anni più tardi l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

È stato Massimiliano Tibollo, comandante provinciale di Taranto, a rivolgergli un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro.

