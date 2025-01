Gdf, evasione fiscale da 350mila euro nel Barese

MONOPOLI – Beni per 350mila euro, tra saldi di conti correnti, quote societarie, auto e immobili,

sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a una società della provincia di Bari operante nel settore di

installazioni di vetrate e infissi. L’azienda, secondo la Procura, non avrebbe presentato le dichiarazioni annuali

negli anni tra il 2016 e il 2020, e avrebbe anche occultato parte delle scritture contabili: in totale, secondo

quanto ricostruito dai finanzieri, la società non avrebbe dichiarato oltre un milione di euro di ricavi, evadendo

così direttamente circa 350mnila euro tra imposte dirette e Iva. Gli amministratori della società sono stati

deferiti all’autorità giudiziaria per omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili.

