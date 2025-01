Aggredisce un conoscente con un coltello: 52enne bitontino in manette

BARI – Avrebbe aggredito con un coltello un conoscente, all’interno della propria abitazione: per questo un 52enne di Bitonto è stato arrestato dagli agenti di polizia del locale commissariato. I fatti nel pomeriggio del 16 gennaio scorso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto il presunto autore del tentato omicidio di un ventiduenne concittadino. Nello specifico, l’aggressore, che si trovava in casa in compagnia della vittima, un suo conoscente, al culmine di una lite scaturita per futili motivi avrebbe sferrato una coltellata all’altezza della gola, provocando una ferita di circa 8 cm che solo per mera casualità non ha leso organi vitali. La vittima, riuscita a fuggire, è arrivata al Policlinico di Bari dove, ricevute le cure del caso, è stata poi dimessa con una lunga prognosi.

Il presunto autore dell’aggressione, dopo i primi accertamenti dei poliziotti del Commissariato di Bitonto, è stato localizzato e bloccato all’interno della propria abitazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica che ha rinvenuto diverse tracce ematiche sul pavimento e su alcuni indumenti indossati dall’aggressore riconducibili, presuntivamente, alla vittima. L’arrestato al momento è nella casa circondariale di Bari

