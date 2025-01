GdF Bari, in visita l’onorevole Dell’Olio

In data odierna, l’On. Gianmauro Dell’Olio, Vicepresidente della V Commissione – Bilancio, Tesoro e

Programmazione – della Camera dei Deputati, si è recato in visita presso il Comando Regionale della Guardia di

Finanza di Bari.

L’Autorità politica è stata accolta, presso la caserma “Magg. M.A.V.M. Giovanni Macchi”, dal Comandante

Regionale Puglia, Gen. D. Guido Mario Geremia.

Nel corso dell’incontro, il Generale Geremia ha illustrato all’Onorevole Dell’Olio le varie attività di servizio

svolte dai Reparti del Corpo presenti sul territorio della regione, in veste sia di polizia finanziaria, a tutela dei

bilanci pubblici, sia di polizia economica, al fine di preservare gli interessi dei mercati, dei consumatori e della

collettività nel suo complesso.

È stato altresì rimarcato il ruolo strategico svolto dalla Componente aeronavale del Corpo lungo le coste pugliesi,

con particolare riferimento alle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti via mare.

Al termine della visita, l’Onorevole Dell’Olio ha espresso parole di vivo ringraziamento per il costante impegno

profuso dalle Fiamme Gialle pugliesi nello svolgimento delle molteplici e trasversali attività istituzionali, a tutela

della legalità economico-finanziaria nella regione.

