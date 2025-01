Gargano, petizione per sicurezza SS 693 supera mille firme in 2 giorni

In meno di 48 ore ha superato quota mille firme la petizione online lanciata per chiedere interventi urgenti sulla Statale 693 del Gargano, la cosiddetta strada a scorrimento veloce, in provincia di Foggia. L’iniziativa è stata promossa da alcuni consiglieri comunali di Vico del Gargano, Peschici, Ischitella, Carpino e Rodi Garganico, che hanno ottenuto un incontro con il prefetto di Foggia, fissato per il pomeriggio di giovedì 23 gennaio.

“Questo incontro sarà cruciale per discutere le esigenze della comunità e trovare soluzioni efficaci”, spiegano i promotori, che già lo scorso dicembre avevano sollecitato interventi scrivendo all’Anas, ai presidenti di Regione e Provincia e al presidente del Parco nazionale del Gargano.

Le criticità principali riguardano il manto stradale, costellato di avvallamenti che, in caso di pioggia, aumentano il rischio di aquaplaning e causano incidenti. “I residenti, i turisti e i lavoratori hanno diritto di viaggiare in sicurezza”, sottolineano i consiglieri, che chiedono interventi strutturali per mettere in sicurezza la strada.

Tra le richieste avanzate anche un piano straordinario per il controllo della fauna selvatica e il potenziamento dei trasporti pubblici, attualmente assenti, per offrire valide alternative di mobilità alla popolazione.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts