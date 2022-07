Alle 05:30 un peschereccio di Gallipoli ha ritrovato ad un miglio dalla costa il pescatore subacqueo sessantenne, residente a Racale, disperso in località Capilungo della Marina di Alliste.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia Costiera di Gallipoli, erano iniziate nella notte, alle 2:00 circa, a seguito della segnalazione ricevuta dalla sala operativa da parte di un amico con il quale probabilmente si era immerso. Le operazioni hanno visto impegnati i mezzi navali della Guardia Costiera di Gallipoli ed un nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco.

Il pescatore sportivo, in buone condizioni, è stato sbarcato in porto a Gallipoli e preso in carico dal 118 per gli accertamenti del caso.