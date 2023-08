Gallipoli: incendio distrugge 10 autocompattatori di rifiuti

Nella notte di domenica 27 agosto, un incendio ha distrutto dieci autocompattatori di rifiuti dell’azienda Gial Plast, a Gallipoli. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 4.00 per domare le fiamme in località contrada Masseria Bianca. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore. In corso accertamenti per comprendere le cause del rogo.

