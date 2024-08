Gallipoli e Leverano, continuano i controlli estivi dei carabinieri

Un altro fine settimana all’insegna dei controlli in Salento, ad opera dei carabinieri delle Compagnie di Gallipoli e Campi Salentina, che si sono conetrati nelle aree di maggiore affluenza della Città Bella e a Leverano. Il servizio straordinario di controllo del territorio, che rientra nel piano “estate sicura” messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, ha coinvolto numerosi militari dell’Arma. Si è sviluppata su varie zone dei due comuni, in particolare sulle principali arterie in ingresso e uscita del centro abitato.

I posti di controllo effettuati hanno permesso l’identificazione di 155 persone e oltre 62 veicoli. Trentaquattro sono le sanzioni amministrative contestate per violazioni legate all’inosservanza del Codice della Strada. Sette, invece, le patenti ritirate: cinque per guida in stato di ebrezza alcolica, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente; due per guida in stato di alterazione psicofisica, verosimilmente legata all’uso di sostanze stupefacenti, con relativa segnalazione alla Prefettura. Cinque, inoltre, sono stati gli autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Nel corso delle attività, è stato segnalato all’A.G. un giovanissimo monteronese per porto abusivo di armi, sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 21 centimetri. Infine, sono stati controllati 15 soggetti già sottoposti a varie misure restrittive.

