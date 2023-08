Gallipoli, due ragazzi bloccati su uno scoglio salvati da vedetta Capitaneria

Due ragazzi, rimasti intrappolati su uno scoglio affiorante, sono stati salvati nel corso del tardo pomeriggio in località Montagna Spaccata.

I due giovani salentini erano giunti nuotando sullo scoglio affiorante, ma all’atto del rientro a riva avevano riscontrato molte difficoltà a causa della risacca. Sono rimasti intrappolati per circa trenta minuti fino a quando non è giunto sul posto il battello GC B124 della Guardia Costiera di Gallipoli.

Il coordinamento delle operazioni è stato assunto dalla Capitaneria di porto di Gallipoli che aveva ricevuto l’allarme sul numero di emergenza 1530 da alcuni bagnanti presenti sulla riva, che avevano visto i due ragazzi sbracciare.

I malcapitati sono stati recuperati, condotti in porto a Gallipoli e poi riconsegnati in buono stato di salute ai propri familiari.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp