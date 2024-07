Gallipoli: donna muore durante la festa della Madonna del Canneto

Gallipoli (Lecce) è stata colpita da una tragedia durante la festa della Madonna del Canneto, evento che ogni anno richiama migliaia di fedeli. Anna Rita De Rosa, sorella del rettore del santuario, don Gigi De Rosa, è morta nella serata di martedì 2 luglio a causa di una rovinosa caduta mentre stava entrando in chiesa. La donna, 76 anni, era molto conosciuta in città per il suo passato da maestra elementare.

Anna Rita stava entrando nel santuario insieme a un’amica quando, improvvisamente, forse a causa di un malore, è caduta all’indietro sbattendo la testa. I soccorsi del 118 sono stati vani: la donna non ha più ripreso conoscenza. Nonostante la tragedia, don Gigi ha deciso di procedere con la celebrazione della messa e la successiva processione in mare, come da tradizione.

