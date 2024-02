Galella (FdI): “Il mio sogno di fare il Sindaco di Potenza è saltato”

“Sarò candidato nella lista dei Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile. Purtroppo il mio sogno di fare il Sindaco di Potenza è saltato, ma magari si realizzerà fra 5 anni”. Lo afferma in un post su Facebook l’assessore di Fratelli d’Italia all’agricoltura della Regione Basilicata, Alessandro Galella .

“Mi occuperò della Basilicata e per questo ritiro la mia disponibilità alla candidatura da Sindaco – continua Galella – Mi fa impazzire di gioia l’idea di poter dimostrare quanto ho seminato in questi anni, misurarsi è il miglior modo per sapere quanto si vale. Sarò a disposizione di tutti. Lo farò a testa alta perchè sono convinto, in questi 5 anni, di aver dimostrato in ogni ruolo ricoperto di essere una persona che lavora con tutte le sue energie per costruire una Basilicata fatta di sviluppo economico, qualità della vita, attento alle esigenze di tutte le fasce sociali, di tutti i territori e di tutte le comunità. Farò un lunghissimo elenco delle cose fatte per chiedere ai lucani di poterne fare molte di più. Sarà una sfida enorme che spero di vincere grazie alle centinaia di persone con cui ho lavorato e costruito progetti in tutta la mia vita. CON TUTTO L’ENTUSIASMO DEL MONDO , AIUTATEMI CON IL VOSTRO VOTO A COSTRUIRE UNA GRANDE BASILICATA… AVANTI TUTTA!”, conclude Galella.