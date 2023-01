Galatina- Prosegue il tour nel Salento del sen. Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato e così proprio nelle scorse ore ha incontrato in un tavolo tecnico, insieme al consigliere regionale Gianni De Blasi, il sindaco di Galatina Fabio Vergine. Durante l’incontro si sono valutati investimenti strutturali e la proposta di un museo dedicato alla scherma

“Stamattina con il sindaco di Galatina, Fabio Vergine, abbiamo parlato di investimenti strutturali sulla città, riguardanti soprattutto il piano urbanistico, e di nuove opportunità che, grazie alla cultura e allo sport, potrebbero rivelarsi strategiche per la valorizzazione e lo sviluppo sociale ed economico della città”. E’ quanto si apprende dal senatore leccese Roberto Marti, che presiede in Senato la Commissione che si occupa di cultura e sport.

“L’idea di un museo moderno, interattivo, dedicato alla scherma, uno sport che a Galatina vanta una consolidata tradizione – aggiunge Marti – potrebbe essere una vera novità per il territorio, una bella opportunità sia dal punto di vista culturale che turistico. E rappresenterebbe stimolo e incentivo per introdurre alla scherma i più giovani, proseguendo la tradizione di una scuola che, non dimentichiamolo, associamo a nomi del calibro di Paolo Cazzato, il maestro di scherma più veterano d’Italia che ci ha lasciato lo scorso anno”, spiega il Senatore in una nota.

