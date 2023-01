Taranto, Liviano si dimette da capogruppo Pd in consiglio comunale

TARANTO – Gianni Liviano, già consigliere regionale e assessore, e attuale consigliere comunale a Taranto, ha deciso di lasciare la carica di capogruppo del Pd nello stesso Comune jonico. Qui di seguito la nota con la quale annuncia la decisione.

“Con grande rispetto verso tutti, ma avendo deciso di non partecipare al congresso del partito democratico e di non tesserarmi, ho rassegnato oggi le mie dimissioni da capogruppo del pd in consiglio comunale

In questa fase congressuale, rimettere il mandato nelle mani del gruppo consiliare, mi è sembrata una forma di correttezza verso gli amici e le amiche che in questi giorni si stanno confrontardo per costruire il futuro del partito democratico.

A tutti e a ciascuno dei componenti del Pd va il mio augurio di raggiungimento dei successi migliori e la mia gratitudine per la fiducia che in questi mesi mi hanno accordato

