Galatina (LE), IV edizione della “Festa dello scambio dei semi”

Lecce – La Festa dello scambio dei semi giunge alla sua quarta edizione al termine di un percorso educativo di tutela della biodiversità, di scoperta dei PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) e valorizzazione del territorio destinato ai bambini delle terze classi della scuola primaria e dei Comuni della Valle della Cupa. Con il progetto “Cime di Rapa Education – Generazione Bio” è nata, infatti, una rete di piccoli orti didattici nei cortili scolastici che, in maniera diffusa, preservano la biodiversità, sensibilizzano e coinvolgono insegnanti e genitori. La Festa dello scambio dei semi, che si rinnova anche quest’anno, è l’occasione per approfondire temi legati ancora alla biodiversità, ma attraverso nuove metodologie di apprendimento: i nuovi percorsi didattici, infatti, prevedono per il prossimo anno scolastico, un approccio mirato alle discipline STEM. Lo scopo del programma formativo Cime di Rapa Education è quello di guidare gli studenti verso una maggior consapevolezza dei problemi legati all’erosione genetica, stimolando in loro l’interesse e la curiosità impiegando metodi di apprendimento non formale, perché la Scuola è il luogo privilegiato per svolgere un’indispensabile azione preventiva, al fine di attivare abitudini corrette, sane e sostenibili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author