Cutrofiano, auto a fuoco nella notte. S’indaga

Un incendio si è sviluppato in Salento nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle tre, un’auto, parcheggiata in via Tamborrino, ha preso fuoco. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto completamente il veicolo, distruggendolo. Fortunatamente, non si registrano ulteriori danni ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, dopo aver notato le fiamme. Quest’ultime sono state domate dai caschi rossi del distaccamento di Gallipoli, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri del locale comando compagnia. A questi ultimi sono affidate le indagini su quanto accaduto, ed il compito di risalire all’identità degli autori del gesto. Non sembrano esserci dubbi, infatti, circa la natura dolosa dell’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author