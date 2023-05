Galatina: Auto in fiamme, danneggiato prospetto abitazione

Nella notte, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta a Galatina (Lecce), in via Crispi, per un incendio che stava interessando una Seat Leon. A causa delle fiamme è stato danneggiato il prospetto di un’abitazione e alcuni infissi. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose. Indagini in corso.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp