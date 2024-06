G7: Polizia al servizio di cittadini e turisti, sostegno anche ad un diplomatico brasiliano

Sono stati giorni intensi per le forze dell’ordine. Uomini e donne impegnati in Puglia nei servizi di sicurezza per il G7 hanno fatto di tutto non solo per garantire la sicurezza ma soprattutto per mettersi al servizio di cittadini in difficoltà. Ieri sera, nel corso dei concitati momenti che hanno accompagnato e circondato l’arrivo dei grandi della terra a Brindisi per la cena nel castello Svevo, il personale del reparto mobile coordidnato dal primo dirigente della polizia di stato Giovanni Spina ha assistito diversi cittadini e turisti disorientati dal “lockdown“. Tra questi il dottor Juria, ufficiale di collegamento della ambasciata brasiliana a Roma e facente parte dell’entourage del presidente Louis Ignacio Lula Da Silva. L’uomo dopo naver manifestato l’impossibilità di raggiungere la propria struttura ricettiva è stato accompagnato dagli stessi poliziotti in servizio. Solo uno dei tanti esempi di collaborazione offerti ai residenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author