G7, Meloni da Borgo Egnazia: “Centrodestra può crescere”

FASANO – Confermata l’indiscrezione: la premier Giorgia Meloni, già dal pomeriggio di lunedì 10 giugno, si trova a Borgo Egnazia, Fasano, in provincia di Brindisi, per un sopralluogo in vista del G7. Difficile, a questo punto, che il primo ministro lasci la Puglia dove sarà tra i protagonisti del vertice G7 in programma a Borgo Egnazia da giovedì fino a sabato. A confermare la presenza della Meloni nella masseria Vip è stato il collegamento in diretta in “5 minuti”, il format di Bruno Vespa, in onda su Rai 1 e poi pubblicato sui social dalla stessa premier.

