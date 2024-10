Futsal: pesante sconfitta in trasferta per il Castellana C5

Al secondo tentativo stagionale il Castellana C5 non riesce a trovare l’exploit lontano dalle mura amiche del Pala Valle d’Itria. Anche sul campo dell’Atletico Canicattì la banda di mister Andrea Rotondo deve alzare bandiera bianca al termine di un incontro che i padroni di casa hanno di fatto condotto dall’inizio alla fine confermandosi una compagine forte, organizzata e destinata ad occupare a lungo le zone nobili della classifica del torneo nazionale di Serie A2 (gir. D). Non basta, dunque, la zampata del solito Giovanni Benedetti, una zampata che aveva permesso di impattare momentaneamente il match ad inizio ripresa.

LA GARA – I bianco-blu, orfani dello squalificato Stefano Achille, ritrovano capitan Paolo Rotondo che entra subito nel quintetto iniziale insieme a Ritorno, Banegas, Chiantera e Benedetti, mentre sul fronte opposto Castiglione schiera Castronuovo, Scervino, Silon, Vitinho e Gonzalez. Buona partenza dei padroni di casa che impegnano immediatamente Ritorno, ma anche il Castellana si fa vedere in attacco nelle prime battute di gioco andando vicino al vantaggio con Benedetti. Tra i siciliani è attivissimo Scervino abile al minuto 4 ad apparecchiare per il sinistro di Silon che si infrange sulla traversa. Un minuto più tardi è ancora l’ex Giovinazzo a creare scompiglio tra le maglie della retroguardia castellanese e ad impensierire Ritorno, salvato questa volta dal palo. Il Canicattì continua a tenere in mano il pallino del gioco e mette alle strette la difesa ospite con l’estremo castellanese che tiene a galla i suoi sui tentativi di Mosca e Silon, e quando il gol del vantaggio locale sembra cosa fatta ci pensa Chiantera a respingere sulla linea la conclusione a botta sicura di Scervino. Il Castellana si riaccende sul finale di frazione con Rotondo che conclude di sinistro trovando la pronta risposta di Castronuovo. Siamo al minuto 18 e pochi istanti più tardi i padroni di casa mettono la freccia con Capuano che sfrutta alla perfezione un ottimo assist di Scervino. Il parziale all’intervallo è dunque di 1-0 in favore del Canicattì. Nella ripresa partono subito forte i castellanesi che impiegano poco meno di un minuto per regolare i conti e firmare il pareggio con Giovanni Benedetti. La risposta dei biancorossi locali non si fa attendere e a cavallo del minuto 15 la banda di Castiglione piazza l’uno-due che indirizza irrimediabilmente i tre punti. Sono Capuano e Vitinho Guimaraes a firmare le reti che fissano il parziale sul 3-1 e fanno esplodere di gioia il popolo del PalaSport Livatino-Saetta. Sulle ali dell’entusiasmo il Canicattì continua a spingere e, dopo l’ennesima traversa colpita da Silon, va ancora a segno con il destro al volo di Scervino. Nel finale l’espulsione di Vitinho Guimaraes potrebbe dare linfa alle speranze di un Castellana che cerca gloria in attacco anche con il power-play senza tuttavia trovare la via della rete. Al contrario Rotondo e compagni devono fare i conti con altre due marcature realizzate dai siciliani che mandano a referto anche Castronuovo e Silon per il definitivo 6-1 con cui si chiude l’incontro.

Atletico Canicattì – Castellana C5 6-1 (p.t. 1-0)

Atletico Canicattì: Di Proietto, Mosca, Marino, Caltabiano, Urso, Vitinho Falcetta, Gonzalez, Scervino, Silon, Castronuovo, Lo Vetere, Capuano. All.: Giuseppe Castiglione.

Castellana C5: Ritorno, Console, Baldo, Pedone, Rotondo P., Satalino, Vitto, Benedetti, Laselva, Chiantera, Banegas, Montrone. All.: Andrea Rotondo.

