BITONTO – Il Bitonto calcio a 5 femminile per il secondo anno consecutivo sale sul gradino più alto del podio e conquista il tricolore. Le neroverdi hanno battuto le abruzzesi del Tiki Taka Francavilla per 4-2. Teatro della sfida il Pala Florio di Bari che ha ospitato l’evento e i tanti appassionati pugliesi che hanno incitato le leonesse dal primo minuto. Mansueto, Renata e la Tampa sono le marcatrici di una sfida molto difficile. Le padrone di casa sono passate per prime in vantaggio. Poi c’è stata la rimonta delle abruzzesi. Sull’1-2 Bitonto ha sfoderato tutta la sua tecnica e il suo cinismo e ha ribaltato il risultato. 3-2 e scudetto cucino addosso. Dopo la Coppa Italia le bitontine scrivono un altro bellissimo capitolo di un club pronto ad affermarsi anche in Europa.

