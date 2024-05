Futsal, il Cus Bari è campione d’Italia nei CNU

Venerdì 24 maggio, nel Palaunimol dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, la squadra di calcio a 5 del Cus Bari ha vinto il titolo nazionale universitario, battendo 1-3 gli avversari del Cus Camerino durante la finale dei Campionati Nazionali Universitari 2024.

“Questo è un gruppo fantastico – ha affermato mister Raffaele Colaianni -. Ci abbiamo messo tanto cuore e credo che il risultato ci vada comunque stretto, visto i pali e le traverse prese. Voglio fare un applauso a questi ragazzi che sono stati immensi, ma voglio fare anche i complimenti agli avversari, degni di una finale del genere”.

La gara è iniziata in favore dei marchigiani, che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio sul risultato di 1-0. Nella seconda frazione di gioco, però, i baresi hanno iniziato ad aumentare i ritmi di gioco e a inseguire la vittoria, e grazie a tre reti di fila sono riusciti a imporsi sugli avversari e a vincere il titolo. A pareggiare il match è stata una rete di capitan Gigante, mentre Rosato, con una velocissima azione di contropiede, ha firmato il gol del sorpasso. A chiudere la partita, a pochi secondi dal fischio finale, un’altra rete di Gigante, che con una doppietta personale ha regalato alla propria squadra il titolo nazionale.

“È stata una gara molto tattica tra due squadre fortissime, ma lo sapevamo – ha commentato a caldo Gigante -. Quest’anno la squadra presentava tante novità, tante new entry, e abbiamo pure perso qualche pezzo nel corso della stagione, ma siamo riusciti comunque a creare un grandissimo gruppo. Ci abbiamo creduto sino alla fine”.

Prima della finalissima i calcettisti del Cus Bari erano riusciti a classificarsi primi nel girone B vincendo entrambe le gare contro gli avversari del Cus Mo.Re. (3-1) e del Cus Udine (2-6), e a battere in semifinale anche i padroni di casa del Cus Molise per 3-1.

