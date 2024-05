Canoa e kayak, Cus Bari fa incetta di medaglie a Manfredonia

Domenica 26 maggio, nelle acque antistanti Spiaggia Castello di Manfredonia (FG), si sono disputate le gare regionali Fick di canoa e kayak organizzate dalla locale Lega Navale, che hanno visto il Cus Bari gareggiare per diverse categorie e ottenere 6 medaglie d’oro e 3 d’argento.

In particolare, gli atleti cussini delle categorie cadetti, allievi, junior, senior e master, allenati da Antonio Romano, sono stati impegnati sulle distanze di 200, 500 e 2000 metri. Ottimi risultati anche per i canoisti baresi che hanno partecipato alle gare “Canoagiovani” e al prestigioso “Trofeo Coni”.

Doppietta per Gabriele Santoro, allievo B, specialità K1, che ha vinto la medaglia d’oro sulla distanza dei 200 metri e l’argento sui 2000, e per Marco Panessa, cadetto A, specialità K1, classificatosi primo sia nei 200 che nei 2000 metri.

Sul gradino più alto dei rispettivi podi sono arrivati anche Francesca Verrascina e Nicola Somma, entrambi senior e in gara per la specialità canoa canadese C1, risultati i migliori sia sui 200 che sui 500 metri. Il secondo ha fatto il bis vincendo, in coppia con Michele Biscotti, anche la specialità canoa canadese C2 sulle distanze di 200 e 500 metri. Nei master E, specialità K1, il cussino Sabino Palmieri è giunto primo sia nei 200 che nei 500 metri.

Medaglia d’argento, invece, nei 2000 metri per il cadetto B Francesco Carbone e per la coppia formata dai senior Andrea De Pascale e Michele Biscotti, arrivati secondi nella specialità K2 sulla distanza dei 200 e 500 metri.

“I ragazzi stanno crescendo dal punto di vista agonistico e questi risultati ne sono una dimostrazione. Rispetto alla gara precedente disputatasi a Bari hanno messo in atto la nuova tecnica di pagaiata e con questi risultati possono tranquillamente puntare alla fase nazionale che si disputerà a settembre. Con Verrascina, invece, sabato partiamo a Castel Grandolfo per le selezioni under 23”, ha affermato il tecnico Antonio Romano.

