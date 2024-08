Futsal C1/M, Grimal Barletta conferma Vaccariello, Chiariello ds, preso Dibenedetto

Francesco Vaccariello continuerà a guidare la Grimal Futsal Barletta per il quarto anno consecutivo. L’allenatore, riconosciuto per il suo alto valore tecnico e umano, ha ottenuto il rinnovo della fiducia della società dopo aver raggiunto la salvezza nella scorsa stagione, la sua prima in Serie C1. Vaccariello, che in passato è stato protagonista di vittorie in categorie superiori, rimane una figura centrale nel progetto Grimal.

Nel frattempo, la società biancorossa si arricchisce con l’arrivo di Vincenzo Chiariello come nuovo direttore sportivo. Ex calcettista con una lunga carriera sia sul campo che in ruoli dirigenziali, è una scelta diretta del Presidente Grimaldi. Da quattro anni impegnato nel progetto Grimal, il nuovo DS ha già messo in moto i preparativi per la nuova rosa, che sarà presentata nei prossimi giorni.

Ma la vera notizia che ha scosso la città è l’ingaggio di Salvatore Dibenedetto. L’attaccante, nato a Barletta, è considerato uno dei più grandi talenti del futsal cittadino. Dopo una stagione straordinaria con 15 reti in Serie A2 Elite con il Defender Giovinazzo, Dibenedetto torna a casa. Classe 2000, ha già segnato 54 gol in tre anni con le Aquile Molfetta, portandole dalla Serie B alla A2. La trattativa, inizialmente complicata, è stata brillantemente conclusa grazie al lavoro del DS Chiariello e alla volontà di Dibenedetto di contribuire al progetto Grimal. Il Presidente Grimaldi ha espresso grande soddisfazione per l’operazione: “Siamo davvero orgogliosi di aver riportato a Barletta un giocatore di questa caratura, nonostante le numerose richieste da club di categorie superiori”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author