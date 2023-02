Futsal C1/M: Conversano, ko a testa alta con Barletta

Gli Azzurri Conversano chiudono con una sconfitta il tour de force che li ha visti affrontare nelle ultime quattro settimane le primissime della classe. Dopo il successo con l’Andria ed i ko con Ruvo e Latiano, gli uomini del presidente Mino De Girolamo non sono riusciti nell’impresa di fare punti in casa del Futsal Barletta che con i risultati maturati in giornata si porta al secondo posto ad un solo punto dalla vetta.

LA GARA – Mister Giliberti, orfano di D’Ecclesiis, Renna, Corona e Ciavarella, ma recupera Laneve e soprattutto Donato Sibilia che va a formare il quintetto iniziale insieme a Caradonna, Pedone, Cannone e Achille. Dall’altra parte, invece, Ferrazzano deve fare a meno degli squalificati Cristiano e Dicorato e si affida al talento dello spagnolo Inaki e del portoghese Fidalgo, oltre che alla voglia di rivalsa dei suoi che tornano al PalaDisfida dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Andria.

Ottimo avvio degli Azzurri che dopo quattro minuti passano in vantaggio grazie ad un calcio di punizione del capitano Antonio Cannone con la risposta dei padroni di casa che non si fa attendere e che porta la firma di Palmitessa. Sono questi gli unici due gol della prima frazione che si chiude dunque sul parziale di 1-1.

Nella ripresa il Futsal Barletta parte subito forte e sull’asse “straniero” targato Fildago-Inaki si porta sul parziale di 3-1 prima di metà frazione. La reazione conversanese arriva al minuto 13 con Achille che firma la rete che accorcia le distanze, ma è una gioia che dura poco perché sessanta secondi più tardi Capacchione riporta i suoi sul +2 ed il risultato provvisorio sul 4-2.

A questo punto mister Giliberti ci prova con il quinto di movimento e la mossa sembra premiare il tecnico azzurro merito della seconda marcatura personale di Cannone. Anche in questo caso, però, gli ospiti hanno ben poco da festeggiare in quanto il Barletta è pronto a ribattere colpo su colpo e pochi istanti dopo va ancora a segno con Fidalgo. E’ l’ultima emozione di un incontro che si chiude con il punteggio di 5-3 per i padroni di casa e con gli Azzurri ancora una volta costretti a digerire un boccone amaro.

IL COMMENTO – Questo il commento a fine gara del segretario Pierpaolo De Marinis: “Abbiamo giocato in maniera confusa e alla lunga la maggiore qualità del Futsal Barletta ha avuto la meglio. Loro sono stati bravi a giocare sin da subito con il quinto di movimento in modo da ovviare alle tante assenze con cui hanno dovuto fare i conti quest’oggi. Purtroppo, nonostante la grande prova del nostro portiere, torniamo a casa con zero punti, ma tanta voglia di riscattarci nelle prossime settimane”.

Futsal Barletta – Azzurri Conversano 5-3 (p.t. 1-1)

Futsal Barletta: Capuano, Pizzicoli, Capacchione, De Michele, Bayon Inaki, Palmitessa, Petruzzo, Descisciolo, Villani, Allegretti, Fidalgo. All.: Leonardo Ferrazzano.

Azzurri Conversano: Montrone, Bratta, Pedone, Lemonache, Novelli, Masi, Sciannamblo, Laneve, Caradonna, Cannone, Achille, Sibilia. All.: Gianpiero Giliberti.

