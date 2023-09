Futsal C1/M: Conversano, ecco Bientinesi, Pasquale ed Enrico D’Alessandro

E’ ancora il mercato a tenere banco in casa Azzurri Conversano. I ritorni di Detomaso, Gutierrez, Grieco e Fanizzi, le conferme di Cannone, D’Ecclesiis, Lemonache e Resta, e l’arrivo di Mastrangelo, di certo non bastano per completare il roster da mettere a disposizione di mister Francesco Chiaffarato in vista della nuova stagione. L’obiettivo, come da diktat della dirigenza, è quello di formare un gruppo che presenti il giusto mix di esperienza e gioventù, e in tal senso sono da ritenersi particolarmente funzionali al progetto gli ingaggi di Enrico D’Alessandro e Simonluca Bientinesi.

Il primo, classe 2003, è reduce da una buona stagione vissuta con la maglia della Volare Polignano con cui si è prontamente messo in mostra, confermandosi uno dei profili migliori su cui poter puntare in prospettiva. Di un anno più giovane, ma con eguali aspettative di crescita, è invece Bientinesi il quale nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Under 19 del Castellana C5 frequentando spesso e volentieri anche lo spogliatoio della prima squadra.

Due elementi futuribili, dunque, per la società del presidente Mino De Girolamo che, oltre ai due giovani conversanesi doc, ha aggiunto anche un ulteriore tassello alla rosa acquisendo le prestazioni sportive di Pasquale D’Alessandro, calcettista classe 1996, cresciuto nel settore giovanile azzurro e chiamato a dare il suo contributo in un campionato che si preannuncia ostico e insidioso.

Proprio in vista del torneo che prenderà presumibilmente il via il prossimo 23 settembre, malgrado al momento non ci siano notizie ufficiali da parte dei vertici della LND Puglia, la squadra ha dato inizio alla fase precampionato agli ordini del neo allenatore Chiaffarato. I primi giorni serviranno, come di consueto, per mettere la giusta dose di benzina nelle gambe, mentre a breve potrebbero essere calendarizzati anche i primi test amichevoli per testare sul campo lo stato di salute del gruppo.

