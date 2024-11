Futsal C1/M, Azzurri Conversano: secondo ko stagionale e infortuni pesanti

Gli Azzurri Conversano incassano la seconda sconfitta stagionale, battuti per 5-1 dal Real Molfetta nella nona giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. La partita, giocata al PalaPoli, è stata segnata dal grave infortunio del giocatore molfettese Antonio Toma, per il quale si teme una frattura a tibia e perone. La squadra del presidente Mino De Girolamo deve fare i conti non solo con il risultato negativo, ma anche con le espulsioni di Caradonna e Gentile, che salteranno il big match contro il Cus Bari di sabato prossimo.

LA PARTITA – L’assenza di Fabrizio Sciannamblo, squalificato, e di Karim Amrani, infortunato alla caviglia, ha complicato la partita degli Azzurri Conversano, privi di due giocatori chiave. La formazione iniziale schierava Florio, Gentile, Renna, Caradonna e Cannone, mentre il Real Molfetta rispondeva con Stasi, Toma, Murolo, Reyno e De Liso. Nonostante l’inizio promettente e il vantaggio firmato da Caradonna al 4’, il match è cambiato radicalmente dopo l’infortunio di Toma, che ha lasciato il campo in barella.

Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per gli ospiti, ma nella ripresa il Real Molfetta ha ribaltato la situazione con un rapido uno-due di De Liso, portandosi sul 2-1. L’espulsione di Caradonna ha permesso ai molfettesi di aumentare il vantaggio, seguito da un’altra rete di De Liso e dal rosso per Gentile, che ha compromesso definitivamente le speranze degli ospiti. Nel finale, le reti di Murolo e Andriani hanno fissato il punteggio sul 5-1 per i padroni di casa.

LE DICHIARAZIONI – Pierpaolo De Marinis, segretario degli Azzurri Conversano, ha commentato a fine gara: “Auguro una pronta guarigione ad Antonio Toma. Per quanto riguarda la partita, nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma nella ripresa la qualità del Real Molfetta ha fatto la differenza. Le assenze di Amrani e Sciannamblo, unite alle espulsioni, hanno pesato, e anche se il risultato è severo, dobbiamo accettarlo e pensare alla prossima sfida contro il Cus Bari”.

Real Molfetta – Azzurri Conversano 5-1 (p.t. 0-1)

Real Molfetta: Barile, Salamina, Ortiz, Reyno, De Liso, Murolo, Dello Russo, Andriani, Stasi, Barbolla, Toma, Guadagno. All.: Nico Cirillo.

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Lioce, D’Ecclesiis, Gentile, Gjiuzi, Sannino, Renna, Chiarappa, Caradonna, Cannone, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author