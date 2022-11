Futsal C1/M: Azzurri Conversano, nulla da fare in terra murgiana

Condividi su...

Linkedin email

Azzurri Conversano si arrendono in casa dell’Alta Futsal e non riescono a dare un seguito al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro l’Aradeo C5. Nella città delle Murge gli uomini del presidente Mino De Girolamo cercano in tutti i modi di rimanere aggrappati al treno della partita, ma devono fare i conti con la forza di una delle compagini più quotate del girone.

LA GARA – Mister Giliberti deve fare a meno con gli assenti ormai di lungo corso come D’Ecclesiis, Lemonache e Renna, ma recupera Achille e convoca per la prima volta in stagione Antonello Corona, aggregatosi alla squadra da poche settimane. Il quintetto iniziale è composto da Resta, Bratta, Achille, Aiuto e Cannone, mentre i padroni di casa si affidano alla voglia di rivalsa dopo la sconfitta rimediata solo pochi giorni fa contro il Barletta C5. Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, il match lo sblocca l’Alta Futsal con la rete di Bardaro che rompe gli indugi e apre le porte ad una prima frazione ricca di gol ed emozioni. La risposta azzurra è affidata ad Antonio Cannone che impatta prontamente il match prima della rete del nuovo vantaggio locale siglata da Catucci. Per i conversanesi ci pensa ancora una volta il capitano a suonare la carica e a realizzare la rete del provvisorio 2-2, una rete che, tuttavia, scatena la reazione degli altamurani capaci prima del riposo di andare a segno altre due volte con Arduo e Catucci. All’intervallo, dunque, il parziale è di 4-2 in favore dell’Alta Futsal. Nella ripresa si riparte cavalcando l’onda di quanto successo sul finale di primo tempo con un incontenibile Arduo che va a completare la sua personale tripletta fissando il punteggio sul 6-2. Nel finale la realizzazione di Caradonna rende il passivo meno amaro per gli Azzurri che, però, devono fare i conti anche con le espulsioni comminate ai danni di Cannone e Corona, sanzioni che rendono la situazione piuttosto difficile in vista del prossimo turno. Al PalaBorsellino finisce 6-3 per l’Alta Futsal con i conversanesi costretti ancora una volta a masticare amaro malgrado un primo tempo giocato su livelli tutto sommato accettabili.

Alta Futsal – Azzurri Conversano 6-3 (p.t. 4-2)

Alta Futsal: Carone, Arduo, Aruanno, Fininho, Lorusso, Maiullari, Bardaro, Vitale, Catucci, Lorusso, Fabiano, Loiudice.

Azzurri Conversano: Pascale, Caradonna, Bratta, Sciannamblo, Aiuto, Cannone, Masi, Corona, Zivoli, Novelli, Achille, Resta. All.: Gianpiero Giliberti.

Ufficio Stampa Azzurri Conversano