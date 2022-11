Condividi su...

Sconfitta esterna per la Kredias Audace Monopoli in casa della Polisportiva Sammichele 1992 per 3 reti a 1. Una partita non facile contro una squadra molto esperta, che ha dimostrato di essere tra le pretendenti della vittoria del campionato.

Nel primo tempo l’Audace passa in vantaggio con Rodrigo, bravo a sfruttare una ripartenza e a insaccare il suo tiro alle spalle del portiere. Poco dopo però i locali ribaltano in pochi minuti prima con Dàvila e poi con Gonzales.

Nella ripresa il match resta molto equilibrato ma arriva il 3-1 dei locali ancora con lo spagnolo Dàvila che spegne le ambizioni dei gialloblu, con un risultato difficile da recuperare, oltre alla recriminazione di qualche scelta arbitrale abbastanza discutibile. Adesso testa già al prossimo match, sabato si torna in casa nella sfida contro i lucani del Comprensorio Sport Pisticci, avversario da non sottovalutare.