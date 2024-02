Futsal C1/M, Azzurri Conversano in emergenza per il derby di Mola

Trasferta insidiosissima per gli Azzurri Conversano nella diciannovesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Sabato pomeriggio, infatti, la banda del patron Mino De Girolamo sarà ospite della Just Mola, lanciata alla ricerca del traguardo playoff dopo le due vittorie consecutive e, soprattutto, dopo l’importante campagna di rafforzamento nel mercato invernale.

Gli ultimi acquisti di Andrea Lestingi e Marco Nitti, giocatori di categoria superiore, ha di fatto elevato il tasso tecnico di un gruppo che può già contare sull’apporto degli ex Pierpaolo Montrone e Fabrizio Sciannamblo. Per la formazione conversanese, dunque, un match tutt’altro che agevole considerando anche le pesanti defezioni con cui dovrà fare i conti mister Francesco Chiaffarato, su tutte quelle di capitan Detomaso, di Luigi D’Ecclesiis e di Antonio Cannone che, già diffidati, sono stati ammoniti nel corso dell’ultimo match con l’Aradeo facendo scattare l’inevitabile squalifica da parte del Giudice Sportivo.

Il tecnico azzurro ha dovuto così preparare il derby con i biancoazzurri con la consapevolezza di dover fare a meno di tre pedine fondamentali anche se in settimana il roster a sua disposizione è stato puntellato con gli arrivi dell’estremo difensore Francesco Tria e del classe 2003 Mario Murro. Il primo andrà a completare il parco portieri sostituendo a livello numerico Michele Grieco, mentre per quanto riguarda il secondo si tratta di una scommessa del direttore sportivo Tommaso Dibello sempre pronto a scovare i giovani talenti del territorio.

Difficile pensare che possano fare il proprio esordio già in occasione del match di Mola di Bari, ma al momento non è esclusa alcuna decisione in merito ai calcettisti da portare in distinta. Al PalaPinto dirigono l’incontro i sigg. Pietro Mastrodonato e Stefano Polito della sezione di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

