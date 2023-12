Futsal C1/M, Azzurri Conversano ‘in casa’ con Carovigno

Sarà la sfida con il Real Carovigno a chiudere il girone di andata degli Azzurri Conversano. Causa indisponibilità del PalaTodisco di Cisternino, sede delle gare interne dei rossoblu, il match si disputerà al PalaSanGiacomo, anche se, come da calendario, saranno i brindisini a risultare formazione ospitante.

Per la banda del presidente Mino De Girolamo si tratta, di fatto, della quarta gara consecutiva davanti al pubblico amico con un bottino nelle precedenti tre di due vittorie e un pareggio, risultati che hanno consentito a Detomaso e compagni di scalare posizioni in classifica fino all’attuale ottavo posto.

Il Carovigno, invece, è terzo in graduatoria alle spalle di Aradeo e Barletta ed è reduce da sette successi conquistati negli ultimi otto incontri disputati. Non sarà certo semplice, dunque, fare bottino pieno e lo sa bene anche Edgar Gutierrez il quale presenta così il match: “Il Real Carovigno è una squadra forte, sicuramente molto difficile da affrontare. In settimana hanno superato agevolmente il Cus Bari e avranno di certo il morale alto e tanta voglia di migliorare il terzo posto in classifica. Anche noi, tuttavia, abbiamo degli obiettivi da conquistare e sappiamo bene che per accedere alle Final Eight di Coppa Italia c’è un solo risultato a disposizione. Abbiamo la possibilità di giocare ancora davanti al nostro pubblico il quale ha sempre dimostrato di poter essere un fattore importante per noi. Detto questo, mi aspetto una gara molto combattuta in cui non possiamo assolutamente permetterci cali di concentrazione ed in cui siamo chiamati a confermare i progressi delle ultime settimane”.

Al San Giacomo dirigono l’incontro Gabriele Talucci della sezione di Taranto e Antonio Bombini della sezione di Molfetta. Fischio d’inizio alle ore 16.

